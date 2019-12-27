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NASA: 10 yıl içinde uzayda yaşam bulacağız

NASA'da görevli bilim insanları, önümüzdeki 10 yıl içinde uzaylı yaşamını bulacaklarına inanıyor.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 10:34..
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Geçmişten günümüze kadar uzanan uzaylı hikayelerini hepimiz duymuşuzdur. Ancak NASA, gelecek 10 yıl içinde bu hikayelerin gerçek olabileceğine inanıyor.

Uzay ve gezegen keşfi görevleri için çeşitli planlar üzerinde çalışan NASA, önümüzdeki süreçte daha çok dünya dışı yaşamı bulmaya yoğunlaşacak. Bilim insanları, gelecek 10 yıl içinde dünya dışı yaşamı bulacaklarına inanıyor.

uzaylı

NASA'NIN PLANLARI

NASA bilim insanları, mühendisleri, astronotları ve personeli, önümüzdeki 10 yıl boyunca çeşitli uzay görevlerinde görev alacak. Örneğin gelecek yıl Mars'a bir araç gönderecek şirket, kızıl gezegendeki kaya örneklerini inceleyerek yaşamın kanıtlarını arayacak.

Bununla yetminmeyen NASA, Jüpiter ve Satürn'ün uydularına da araç göndererek inceleme yapacak. Ayrıca gezegenleri gözlemlemek için kullanılan teleskopların sayısı da artacak.

NASA

DÜNYA DIŞI YAŞAMI BULMAYA AZ KALDI

Aslına bakacak olursak, NASA'nın yıllardır dünya dışı yaşamı bulmaya çalıştığını ve bu nedenle yukarıda bahsettiğimiz planların yeni olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bilim insanları, uzaydaki yaşamı keşfetmenin eşiğinde olduklarına inanıyor.

Astrofizikçi ve Nobel Ödülü sahibi Didier Queloz, ''Uzaydaki tek yaşan varlıkların Dünya'da olduğuna inanmıyorum. Çok fazla gezegen ve çok fazla yıldız var. Bu nedenle Dünya'da yaşama neden olan koşullar, mutlaka başka bir yerde de olmalı.'' ifadelerini kullandı.

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NASA: 10 yıl içinde uzayda yaşam bulacağız

NASA: 10 yıl içinde uzayda yaşam bulacağız

NASA: 10 yıl içinde uzayda yaşam bulacağız

NASA: 10 yıl içinde uzayda yaşam bulacağız

NASA: 10 yıl içinde uzayda yaşam bulacağız

NASA: 10 yıl içinde uzayda yaşam bulacağız

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