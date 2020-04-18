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NASA, 10 yıl sonra ilk kez ABD'den uzaya astronot gönderecek

NASA, 2011 yılından sonra ilk defa ABD topraklarından, dünya yörüngesine içinde astronot bulunan mekik fırlatacağını duyurdu

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NASA, 10 yıl sonra ilk kez ABD'den uzaya astronot gönderecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'na şu ana kadar birçok astronot gönderen NASA, gönderilen kapsülleri son 10 yıldır genellikle başka ülkelerden fırlatıyordu.

Örneğin Rus kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'nin içinde bulunduğu Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere geçtiğimiz günlerde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

NASA, yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa Uluslararası Uzay İstasyonu’na Amerikan topraklarından astronot göndereceklerini açıkladı. Şirket, söz konusu fırlatmayı mayıs ayında gerçekleştirecek.

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FIRLATMAYI SPACEX YAPACAK

NASA tarafından cuma günü yapılan basın açıklamasında, "SpaceX, astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken’i Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştırmak üzere Mayıs 27’de, Florida’nın Kennedy Uzay Merkezinden bir fırlatma gerçekleştirecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, NASA’nın, uzay mekiği programını 2011 yılında askıya almasından sonra ilk kez Amerikan topraklarından, içinde astronot bulunan bir roketin dünya yörüngesine fırlatılacağı belirtildi.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİ ALINMAYACAK

NASA’nın açıklamasında, mayıs ayında yapılacak fırlatma sırasında koronavirüs salgını nedeniyle seyirci kabul edilmeyeceği de vurgulandı.

Instagram: @eshteknoloji

NASA, 10 yıl sonra ilk kez ABD'den uzaya astronot gönderecek

NASA, 10 yıl sonra ilk kez ABD'den uzaya astronot gönderecek

NASA, 10 yıl sonra ilk kez ABD'den uzaya astronot gönderecek

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