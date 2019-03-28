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NASA 2 ay yatıp para kazanacak gönüllü arıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yapay yerçekiminin sağlığa etkilerinin incelemek için 24 gönüllü denek arıyor. Denekler 2 ay boyunca yatacak ve 2 ayın sonunda 18 bin 500 dolar kazanacak.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 15:19..
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yapay yerçekiminin sağlığa etkilerinin inceleneceği bir araştırma için 18,500 dolar (yaklaşık 100 bin TL) ücretle 2 ay boyunca bir odada yatmaktan başka hiçbir şey yapması gerekmeyen 24 gönüllü arıyor.

DENEKLER ÜZERİNDE TESTLER YAPILACAK

Eylül'de başlaması planlanan deney için 24 Mayıs'a kadar başvuru kabul ediliyor. Başvuru sahiplerinin Almanca bilmesi gerekiyor.

Seçilecek kişiler, yemek yeme dahil her şeyi yatarak yapacak. NASA uzmanları, odada televizyon izleyebilecek ve kitap okuyabilecek kişilerin sıkılmamaları için kendilerine bir hobi bulmaları tavsiyesinde bulundu. Araştırma için seçilen kişiler merkezde, alışma ve rehabilitasyon devreleri dahil toplam 89 gün geçirecek.

Gönüllüler iki gruba ayrılacak. Bir grup, yapay yerçekimi odasına benzer bir odada yapılacak testlere tabi tutulacak.

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