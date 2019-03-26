NASA 2020 yılında Mars'a helikopter gönderecek

NASA, günümüze kadar birçok farklı uzay aracını Mars'a başarılı bir şekilde gönderdi, ancak kızıl gezegen şimdiye kadar bir helikoptere ev sahipliği yapmadı. Yeni gelen bilgilere göre bu durum çok yakında değişebilir, çünkü NASA gelecek sene Mars'a bir helikopter indirmeyi planlıyor.

NASA'nın helikopter projesi eğer başarılı olursa, Mars'ın atmosferinde ilk defa bir araç uçacak.

MARS, DAHA AYRINTILI BİR ŞEKİLDE KEŞFEDİLECEK

NASA'ya göre Mars'a gönderilecek bu küçük helikopter, gezegenin yüzeyindeki bölgeleri daha hızlı ve daha ayrıntılı bir şekilde keşfedecek. NASA'nın dikey kalkış projesi yöneticisi Susan Gorton, “Mars Helikopteri'nin ilk uçuşu, Wright Kardeşler'in Kitty Hawk'taki başarısını ve yeni bir dönemin açılışını temsil edecek” ifadelerini kullandı.

BU GÖREV HİÇ DE KOLAY OLMAYACAK

Mars atmosferi göz önüne alındığında, Mars Helikopter tasarım ekibi göz korkutucu zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Mars helikopterinin yüzeye inmeyi hedeflediği yerdeki basınç, dünyada100 bin feet yüksekliğindeki basınca eşit. Hiçbir helikopter, dünya yüzeyinde bu yüksekliğin yarısına bile ulaşamadı.

Eğer Mars helikopter görevi başarı bir şekilde gerçekleştirilirse hem kızıl gezegenin gelecekteki görevleri daha kolaylaşacak, hem de gezegen hakkında daha fazla bilgi toplanacak.