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NASA astronotları, şimdiye kadarki en karmaşık göreve çıktı

NASA, 2 astronotun kozmik ışınları ölçen AMS adlı bir cihazın soğutma sistemi değiştireceklerini ve bunun şimdiye kadarki en karmaşık görev olduğunu açıkladı.

DHA | 18.11.2019 - 10:34..
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56 kurumdan ve 16 ülkeden, 600 fizikçinin katılarak geliştirdiği bir proje olan AMS, yüksek enerjili kozmik ışınları ölçerek, araştırmacıların anti-madde, diğer adıyla karşıt maddenin doğası hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

NASA; 2 astronotun, Uluslararası Uzay İstasyonu'na monte edilmiş ve kozmik ışınları ölçen AMS cihazının soğutma sistemini değiştireceklerini ve bu uzay görevinin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık görev olduğunu açıkladı.

Luca Parmitano ve Andrew Morgan isimli astronotlar, cihazın soğutma sistemini değiştirirken toplamda 6.5 saat uzayda kalacak.

ams

Evrenin oluşumunu anlamak ve karanlık madde kanıtı aramak için geliştirilen ve 2011 yılında kullanılmaya başlanan AMS cihazının toplam ağırlığı ise 6.7 ton.

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NASA astronotları, şimdiye kadarki en karmaşık göreve çıktı

NASA astronotları, şimdiye kadarki en karmaşık göreve çıktıNASA astronotları, şimdiye kadarki en karmaşık göreve çıktı

NASA astronotları, şimdiye kadarki en karmaşık göreve çıktı

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