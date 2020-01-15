NASA: Avustralya yangınlarının dumanı dünyaya yayılacak

Ülkenin doğu kıyılarındaki orman yangınları Eylül ayından beri devam ediyor. Büyük Okyanus'a yönelen duman tabakası yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçti ve 8 Ocak'ta dünyanın etrafındaki turunun yarısını tamamladı.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ BİR KEZ DOLANACAK

NASA uzmanları dumanların dünyanın çevresini en az bir kez dolanacağını söylüyor.

Avustralya'da milyonlarca hektarlık bir alanı küle çeviren yangınlarda en az 28 kişi hayatını kaybetmiş, yüz milyonlarca hayvan ölmüştü.

Yaban hayatını koruma yetkilileri, hayatta kalabilen ancak gıda kaynaklarının tümü tükenen hayvanlara helikopterlerden havuç ve tatlı patates atarak yardım ediyor.

Uzmanlar, yangının büyüklüğü ve şiddetinde iklim değişikliğinin önemli payı olduğunu söylüyor.

DUMAN, DÜNYAYI NASIL DOLAŞIYOR

NASA'ya göre alevler çok büyük olduğu için görülmedik büyüklükte boranlara neden oldu.

Boranlar, dumanın stratosfere kadar çıkmasını sağladı. Bazı bölgelerde dumanların 17,7 kilometre yukarı çıktığı görüldü.

NASA'nın açıklamasında "Duman stratosfere ulaşınca kaynağından binlerce kilometre uzaklığa taşınabilir ve küresel atmosfer koşullarını etkiler" denildi.

Kurum, dumanların etkisinin araştırıldığını ve bu yükseklikte atmosferin soğumasına ya da ısınmasına yol açıp açmadığının belirleneceğini vurguladı.

DUMANIN GÖRÜLEN İLK ETKİLERİ

Dumanlar, Güney Amerika'da gökyüzünün rengini değiştirmiş, Yeni Zelanda'da hava kalitesini ciddi oranda bozmuş ve dağların zirvesindeki kar örtüsünün rengini değiştirmişti.

Avustralya'nın Sydney, Melbourne, Canberra ve Adelaide gibi büyük kentlerinde yangınlar sonucu hava kirliliği tehlikeli seviyelere çıktı.

Ülkenin doğusunda 100'den fazla bölgede yangınlar devam ediyor. Ancak son birkaç günde havalar serinlemeye başladı ve yağmur bekleniyor. Uzmanlar, bunun felaketin daha da büyümesini engelleyebileceğini söylüyor.