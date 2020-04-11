NASA, Ay kraterinde dev bir radyo teleskobu kurmayı düşünüyor

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016'da test edilmiş ve bu yılın başlarında kullanıma açılmıştı.

Uzayda yaşam araştırmalarına yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı ifade edilen dev radyo teleskobu, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

Normal hacminin dört katı kadar genişleyebilen teleskop, aynı zamanda uzayla ilgili araştırma yapan bütün bilim insanlarının da erişimine açık.

NASA, ÇİN'DEKİ TELESKOBUN BİR BENZERİNİ AY'DA KURMAK İSTİYOR

NASA, Ay'ın uzak tarafında bulunna dev bir kratere, 1 kilometre uzunluğunda dev bir radyo teleskobu kurmayı düşünüyor. Bu teleskop, Çin'deki radyo teleskobundan yaklaşık 2 kat daha büyük olacak ve tahmin edebileceğiniz gibi yapılması epey zor olacak.

Projeyi öneren NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'nda çalışan robotik teknoloji uzmanı Saptarshi Bandyopadhyay, “Ay'ın uzak tarafındaki bir Ay kraterinin içinde ultra uzun dalga boylu radyo teleskopu inşa etmenin fizibilitesini araştırmayı NASA'ya önderdik. Eğer proje gerçekleşirse, Güneş sistemindeki en büyük radyo teleskobu olacak.'' dedi.





Ay'da kurulması düşünülen dev radyo teleskobu, evreni gözlemleyerek heyecan verici yeni buluşlara imza atabilir. Bilim insanları, bu dev teleskobu Ay'da inşa etmek için uzay araçlarını nasıl kullanabileceklerini araştırıyor.

Saptarshi Bandyopadhyay, ''İlk görevimiz, projenin fizibilitesini incelemek ve en büyük teknik zorlukları ele almak olacak. Ayrıca teleskobun tasarımına ve Ay'da uygun bir krater bulmaya odaklanacağız.'' ifadelerini kullandı.