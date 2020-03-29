NASA, Ay yörüngesindeki istasyon için SpaceX ile anlaştı

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar yeniden Ay'a ayak basmayı planlıyor. Proje kapsamında ise Ay yörüngesine bir istasyon kurmayı planlayan şirket, bu istasyonu Ay'a gitmek için bir basamak olarak kullanacak.

NASA YENİDEN SPACEX İLE ANLAŞTI

Şu ana kadar birlikte bir birçok projeye imza atan NASA ve SpaceX, Ay istasyonu için yeniden anlaşma sağladı. NASA, Artemis programının bir parçası olan Ay geçidi projesinin ilk ticari ortağı olarak SpaceX'i resmen açıkladı.





AY İSTASYONUNA KARGO TESLİM EDECEK

NASA'nın Ay yörüngesinde kuracağı uzay istasyonu; astronotların, malzemelerin ve bilimsel ekipmanların Ay yüzeyine taşınması için bir basamak görevi görecek. SpaceX ise Dragon XL kapsüllerini kullanarak, söz konusu ekipmanların yer aldığı kargoları Falcon Heavy rokeriyle bu istasyona taşıyacak.





SpaceX Başkanı ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Gwynne Shotwell yaptığı açıklamada, "Ay'a geri dönmek ve gelecekteki uzay araştırmalarını desteklemek, önemli miktarda yükün uygun fiyatlı teslimini gerektiriyor.

NASA ile olan ortaklığımız sayesinde SpaceX, 2012'den beri Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel araştırmalar ve kritik malzemeler sağlıyor. Çalışmaya Dünya'nın yörüngesinin ötesinde devam etmekten ve Artemis kargolarını Ay istasyonuna taşımaktan onur duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı.