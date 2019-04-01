taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6773
Euro
6.38475
Altın
1289.945
Borsa
92806.83
Gram Altın
235.151

NASA, Ay'daki mağaraları keşfetmeye hazırlanıyor

NASA, Ay'daki mağaraları keşfetmek için Ay'a bir uzay aracı göndermeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 10:34..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz günlerde bilim insanlarının Mars'ta bulunan mağaraları haritalandırmak için birtakım testler yaptığını sizlere aktarmıştık. Bilim insanları şimdi de Ay'daki mağaralarla yakından ilgileniyor.

Ay yüzeyinin altında bulunan onlarca gizemli mağarayı keşfetmek isteyen NASA, Ay'a bir uzay aracı göndermek için çalışmalara başladı.

ay

AY MAĞARALARININ ÖNEMİ OLDUKÇA FAZLA

Bilim insanları, Ay'daki mağaraları keşfederek Ay tarihinin ipuçlarına ulaşabileceklerini belirtiyor. Keşfedilecek bu mağaralar ayrıca gelecekteki Ay görevlerinde, astronotları aşırı sıcaklıklardan, radyasyondan ve periyodik olarak yüzeyi etkileyen asteroitlerden koruyabilir.

GÖREV 2020'DE BAŞLAYACAK

NASA, Ay'daki mağaraları yakından incelemek için 2020 yılının ortalarında yeni bir görev planlıyor. Moon Diver olarak adlandırılan araç, Ay'ın yüz metre derinliklerindeki mağaraları açığa çıkarmak için gelecek sene fırlatılmaya hazırlanıyor.

mars

Moon Diver aracı, ayrıca Ay'daki mağaralarda bulunan kaya oluşumlarını inceleyerek verileri Dünya'ya gönderecek. Moon Diver görevinin, NASA'nın düşük maliyetli görevlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

671
CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

597
CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

284
Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

590
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

421
Ankara'da seçim sonuçları

Ankara'da seçim sonuçları

187
Bayram Şenocak: 3870 oy farkla Yıldırım kazandı

Bayram Şenocak: 3870 oy farkla Yıldırım kazandı

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir