NASA, Ay'daki mağaraları keşfetmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde bilim insanlarının Mars'ta bulunan mağaraları haritalandırmak için birtakım testler yaptığını sizlere aktarmıştık. Bilim insanları şimdi de Ay'daki mağaralarla yakından ilgileniyor.

Ay yüzeyinin altında bulunan onlarca gizemli mağarayı keşfetmek isteyen NASA, Ay'a bir uzay aracı göndermek için çalışmalara başladı.

AY MAĞARALARININ ÖNEMİ OLDUKÇA FAZLA

Bilim insanları, Ay'daki mağaraları keşfederek Ay tarihinin ipuçlarına ulaşabileceklerini belirtiyor. Keşfedilecek bu mağaralar ayrıca gelecekteki Ay görevlerinde, astronotları aşırı sıcaklıklardan, radyasyondan ve periyodik olarak yüzeyi etkileyen asteroitlerden koruyabilir.

GÖREV 2020'DE BAŞLAYACAK

NASA, Ay'daki mağaraları yakından incelemek için 2020 yılının ortalarında yeni bir görev planlıyor. Moon Diver olarak adlandırılan araç, Ay'ın yüz metre derinliklerindeki mağaraları açığa çıkarmak için gelecek sene fırlatılmaya hazırlanıyor.

Moon Diver aracı, ayrıca Ay'daki mağaralarda bulunan kaya oluşumlarını inceleyerek verileri Dünya'ya gönderecek. Moon Diver görevinin, NASA'nın düşük maliyetli görevlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

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