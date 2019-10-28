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NASA, Ay'ın güney kutbunda su arayacak

NASA, Ay'ın güney kutbuna su arama robotu göndererek çalışmalar yapacak.

AA | 28.10.2019 - 09:17..
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Güneş sistemi içerisindeki beşinci büyük doğal uydu olan Ay, Dünya'dan 384 bin kilometre uzaklıkta yer alıyor. Günümüzde uzay şirketleri ise, Ay'ı daha yakından incelemek için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan en önemlilerini ise, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yürütüyor.

NASA, 2022 yılında su aramak üzere Ay'ın güney kutbuna robot göndereceği bildirildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, "NASA, mobil bir robotu su buzullarının bulunduğu bölgeyi daha yakından incelemek üzere Ay'ın güney kutbuna gönderiyor." ifadeleri kullanıldı.

nasa

AY'A İLK KEZ BİR KADIN AYAK BASACAK

Ay'a gidiş programı olarak bilinen Artemis kapsamında, bir kadın ve bir erkek astronot, 2024 yılında Ay'ın güneş kutbuna gönderilecek. Bu bölgeden alınacak su buzu örneklerinin ise son derece önemli olduğu belirtiliyor.

NASA açıklamasında, gönderilecek olan golf arabası büyüklüğündeki "Buhar Araştırma Kutup Keşif Gezgini" (VIPER) adlı robotik aracın, Ay'da birkaç kilometre yol yaparak, ekipmanları ile çeşitli toprak kalıntıları üzerinde 1 metreye varan kazılar yapacağı belirtildi.

nasa

2022 yılında Ay'ın Güneş kutbuna gönderilmesi planlanan VIPER, Ay'daki küresel su kaynaklarının haritası hakkında bilgi edinerek 100 gün boyunca veri toplamaya çalışacak.

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NASA, Ay'ın güney kutbunda su arayacak

NASA, Ay'ın güney kutbunda su arayacak

NASA, Ay'ın güney kutbunda su arayacakNASA, Ay'ın güney kutbunda su arayacak

NASA, Ay'ın güney kutbunda su arayacak

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