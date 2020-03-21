taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

NASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacak

Eski NASA çalışanı Dr. Fabrizio Pinto , 29 Nisan'da Dünya'ya asteroid çarpacağı iddialarını yalanladı.

DHA | 21.03.2020 - 08:57..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

NASA'nın keşfettiği ve '1998 OR2' adını verdiği asteroid, 29 Nisan 2020 tarihinde Dünya'nın yakınından geçecek. 4.1 kilometre genişliğindeki bu asteroidin ise Dünya'ya çarpacağı ve gezegenin sonunu getireceği iddia edilmişti.

NASA'da bir dönem çalışan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan, İtalyan asıllı Dr. Fabrizio Pinto,  bu endişenin yersiz olduğuna dikkat çekti.

nasa

''ÇARPIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL''

Pinto, "Şu anda güneşin etrafında dönen milyonlarca gök taşı var. Dünyanın yörüngesiyle asteroidin yörüngesinin yakınlaştığı nokta yanlış yorumlanıyor. Bu uzaysal boyutta yakın bir mesafe ancak çarpışma söz konusu değil. Sadece yakınlaşma durumu söz konusu. Aralarındaki mesafe yaklaşık 6,5 milyon kilometre olacak. Bu neredeyse ay ile aramızda olan mesafenin 16 katıdır." ifadelerini kullandı.

nasa

Asteroidin Dünya'ya çarpmayacağı ve yalnızca yakınından geçeceğini belirten NASA bilim insanı, tehlikenin söz konusu olmayacağını açıkladı

NASA

Instagram: @eshteknoloji

NASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacak

NASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacak

NASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacak

NASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacak

NASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacakNASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacak

NASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacak

NASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacak

İlginizi Çekebilir
Facebook'un koronavirüs bilgi merkezi ülkemizde de kullanılacak
Facebook'un platforma ekleyeceği ve haber akışının en üstünde bulunucak koronavirüs bilgi merkezi, ülkemizdeki kullanıcılara da sunulacak.
İtalya, 3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum vanalarını kullanıyor
3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum cihazı vanaları, İtalya'daki hastalara umut oluyor.
Amazon'un deposunda koronavirüs tespit edildi
Amazon, ABD'deki bir deposunda koronavirüs vakasının görüldüğünü resmen doğruladı.
Facebook, Türkiye'nin koronavirüs çalışmalarına destek olacak
Facebook, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili bilgilendirici paylaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak için bakanlığa destek verecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
612
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
175
DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi
DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi
30
Kayseri'de karantinadaki umrecilerden teşekkür mesajı
Kayseri'de karantinadaki umrecilerden teşekkür mesajı
35
Anthony Hopkins, karantinada kedisine piyano çaldı
Anthony Hopkins, karantinada kedisine piyano çaldı
15
Koronavirüs uyarısı, asker uğurlamasında da önemsenmedi
Koronavirüs uyarısı, asker uğurlamasında da önemsenmedi
138
KKTC'de 3 hasta koronavirüsü yendi
KKTC'de 3 hasta koronavirüsü yendi
5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir