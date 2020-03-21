NASA bilim insanı: Asteroid Dünya'ya çarpmayacak

NASA'nın keşfettiği ve '1998 OR2' adını verdiği asteroid, 29 Nisan 2020 tarihinde Dünya'nın yakınından geçecek. 4.1 kilometre genişliğindeki bu asteroidin ise Dünya'ya çarpacağı ve gezegenin sonunu getireceği iddia edilmişti.

NASA'da bir dönem çalışan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan, İtalyan asıllı Dr. Fabrizio Pinto, bu endişenin yersiz olduğuna dikkat çekti.

''ÇARPIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL''

Pinto, "Şu anda güneşin etrafında dönen milyonlarca gök taşı var. Dünyanın yörüngesiyle asteroidin yörüngesinin yakınlaştığı nokta yanlış yorumlanıyor. Bu uzaysal boyutta yakın bir mesafe ancak çarpışma söz konusu değil. Sadece yakınlaşma durumu söz konusu. Aralarındaki mesafe yaklaşık 6,5 milyon kilometre olacak. Bu neredeyse ay ile aramızda olan mesafenin 16 katıdır." ifadelerini kullandı.

Asteroidin Dünya'ya çarpmayacağı ve yalnızca yakınından geçeceğini belirten NASA bilim insanı, tehlikenin söz konusu olmayacağını açıkladı