NASA, bir gök cisminde su buldu

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asterioiti üzerinde su bulguları ortaya çıkardı. Aracın spektrometrelerinden elde edilen veriler, kil minarellerinin içindeki suyu ortaya çıkardı. Bu da Bennu'nun kayalık yüzeyinin bir zamanlar su ile temas ettiği anlamına geliyor.

Bu asteroitin bir zamanlar göllerle, hatta su birikintileriyle dolup taştığını zannetmeyin. NASA'ya göre, bu asteroit fazla miktarda sıvı barındırmak için oldukça küçük. Uzay aracı, çeşitli kaya numuneleri toplayıp, detaylı incelemek için dünyaya gönderecek.