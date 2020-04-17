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NASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyor

NASA'nın Mars'ta bulunan Curiosity uzay aracına ait veriler, artık evlerden toplanıyor.

Haber Merkezi |
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NASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyor

Koronavirüs salgını, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın evden çalışma sistemine geçmesine neden oldu. Bu insanlar arasında NASA çalışanları da bulunuyor.

Şirket, geçtiğimiz ay ABD'deki bütün çalışanlarına evden çalışma talimatı vermişti. Peki şu anda Mars'ta incelemelerde bulunan Curiosity uzay aracı nasıl kontrol ediliyor? NASA, web sitesinde yayınladığı bir içerikte, bu sorunun cevabını verdi.

NASA

MARS'TAKİ ARAÇ EVDEN KONTROL EDİLİYOR

NASA'nın Curiosity Mars aracı, genellikle şirketin Güney Kaliforniya'daki Jet Sevk Laboratuvarı'ndaki çalışanlar tarafından kontrol ediliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle laboratuvar ekibi, tamamen dağılarak evlerinden çalışıyor.

NASA, uzay aracının Mars'taki kaya örneklerini parçalama görevinin evdeki çalışanlar tarafından yapıldığını açıkladı.

Uzay aracını kontrol etmek için gerekli bilgisayar ekipmanları, çalışanların evlerine kolaylıkla kurulabiliyor. Ancak ekibin, aracı nereye sürdüklerini öğrenmesine yardımcı olan yüksek teknoloji gözlükleri, çalışmak için oldukça yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyduğundan bu gibi aletler laboratuvarda bırakılıyor.

NASA, 3 boyutlu gözlükler kullanarak bu sorunu da geçici olarak çözüyor.

curiosity

Ekibe liderlik eden Alicia Allbaugh, ''Laboratuvar ortamındayken genellikle hepimiz bir odanın içerisinde sürekli olarak ekranları kontrol edip birbirimizle iletişim halindeydik. Ancak şimdi konferans uygulamaları aracılığıyla iletişim kuruyoruz ve aynı anda birkaç konferans bağlantısı yapıyoruz.'' dedi.

NASA'nın  Mars'taki Curiosity aracını kontrol sistemi şimdilik sorunsuz çalışıyor. Ancak şirketin planlaması normalden bir veya iki saat daha fazla zaman alıyor. Bu da uzay aracına gönderilen komut sayısının biraz daha azalmasına neden oluyor.

Instagram: @eshteknoloji

NASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyor

NASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyor

NASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyor

NASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyor

NASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyorNASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyor

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