NASA, Derin Uzay Atomik Saati'ni faaliyete geçirdi

Derin Uzay Atomik Saati (Deep Space Atomic Clock), derin uzayda hassas radyo navigasyonu için minyatür, ultra hassas bir cıva-iyon atom saatidir. Atomik saatler uzayda oldukça hassas zaman hesaplaması yaparak konum bilgilerini de hesaplayabiliyor.

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı'nda geliştirilen ve geçtiğimiz haziran ayında Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle yörüngeye yerleştirilen Derin Uzay Atomik Saati başarıyla faaliyete geçirildi.

1 YILLIK GÖREV GEÇEN HAFTA BAŞLADI

Gelecekte uzay aracının derin uzayda güvenli bir şekilde kendi kendine seyretmesini sağlayacak bir konumlama aracı gibi hareket etmesi öngörülen Derin Uzay Atomik Saati'nin, bir yıllık misyonuna geçtiğimiz cuma günü NASA tarafından aktif hale getirilerek başladığı belirtildi.

TALİMAT ALMADAN ARAÇLARIN HAREKETİ SAĞLANACAK

Teknolojinin başarılı olduğunun kanıtlanması halinde Derin Uzay Atomik Saati'nin, gelecekte bir mekiğin, Dünya'dan talimatlar almadan derin uzayda güvenli seyahatinin önünü açacağı ve kendi başına gidecek bir uzay gemisine kaptanlık etmek için kullanılabileceği ifade ediliyor.

DERİN UZAY ATOMİK SAATİ NE İŞE YARIYOR?

Günümüzde derin uzay yolculuklarında uzay aracının yönünü bulması amacıyla sinyaller göndermek için Dünya'daki dev antenler kullanılıyor ve bu sinyaller araçtan Dünya'ya geri iletiliyor.

Derin Uzay Atomik Saati ise astronotların sinyalleri Dünya'ya geri gönderme ihtiyacı duymadan, araçlarının nerede olduğunu anlayabilmesini sağlıyor.

Uzay aracı üzerindeki atomik saat, Dünya'dan sinyal alınmasına olanak sağlayarak navigasyon sistemiyle aracın uzayda hangi konumda bulunduğunu saptayabiliyor.

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