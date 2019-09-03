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NASA, Dorian Karısgası’nı uzaydan canlı yayınladı

Bahamalar’ı terk eden Dorian Kasırgası, ABD kıyılarına doğru ilerliyor.

DHA | 03.09.2019 - 21:48..
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ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Bahamalar’ı terk eden ve ABD’nin doğusundaki kıyı şeridine doğru ilerleyen Dorian Kasırgası’nın görüntülerini uzaydan canlı yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, kasırganın büyüklüğü dikkat çekti.

KATEGORİ 2’YE DÜŞÜRÜLDÜ

ABD’nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın, doğuya doğru yön değiştirerek kıyı şeridini takip edeceği ve kasırganın şiddetinin, Kategori 2’ye düşürüldüğü belirtildi.

Kategori 2 kasırgalar, Ulusal Kasırga Merkezi tarafından saatte en az 154 kilometre rüzgâr hızı olan tropik bir siklon olarak tanımlanmakta.

NASA, Dorian Karısgası’nı uzaydan canlı yayınladı VİDEO

BAHAMALAR’DA 5 ÖLÜ

Bugün Bahamalar’da etkisini gösteren Dorian Kasırgası, 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yetkililer, yaptıkları açıklamalarda, yaralı ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD’de kasırgaya karşı önlemler alınmaya başlandı.

NASA, Dorian Karısgası’nı uzaydan canlı yayınladı

NASA, Dorian Karısgası’nı uzaydan canlı yayınladı

NASA, Dorian Karısgası’nı uzaydan canlı yayınladı

NASA, Dorian Karısgası’nı uzaydan canlı yayınladı

NASA, Dorian Karısgası’nı uzaydan canlı yayınladı

ABD, Dorian Kasırgası'na hazırlanıyor VİDEO

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