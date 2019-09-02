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NASA, Dorian Kasırgası’nın görüntülerini yayınladı

NASA, Dorian Kasırgası’nın hızla yoğunlaştığı görüntüleri paylaştı.

DHA | 02.09.2019 - 09:46..
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Dorian Kasırgası, ABD'nin Florida kıyılarına doğru hızla ilerliyor ve geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Donald Trump, bu kasırganın bir canavara dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji uzmanları, Florida’nın sıcak sularından etkilenen fırtınanın şiddetini daha da arttırabileceği konusunda halka sürekli uyarılarda bulunuyor.

NASA, Dorian Kasırgası’nın Atlas Okyanusu üzerinde hızla yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı.

NASA’'dan yapılan açıklamada, Dorian Kasırgası'nın şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceği belirtildi.

NASA, Dorian Kasırgası’nın görüntülerini yayınladı

ŞİDDETİ GİDEREK ARTIYOR

Ulusal Kasırga Merkezi’nin yaptığı açıklamada, Dorian’ın daha da şiddetlenerek çok tehlikeli 'kategori 4' kasırga seviyesine geldiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, kasırganın ABD’nin Florida eyaletinden önce Bahamalar’dan geçebileceğine yer verildi.

Öte yandan, yerel medya; Florida’nın tüm bölgelerinde acil durum ilan edildiğini, eyalet genelinde gıda stokladığını, birçok yerde eğitime ara verildiğini ve arama-kurtarma ekiplerinin hazırda beklediğini yazdı.

NASA, Dorian Kasırgası’nın görüntülerini yayınladı

TRUMP UYARDI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması beklenen Dorian’a karşı bölgedekileri ikaz etmişti.

Trump, ikazında "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!” ifadelerini kullanmıştı.

NASA, Dorian Kasırgası’nın görüntülerini yayınladı

NASA, Dorian Kasırgası’nın görüntülerini yayınladı

nasa

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