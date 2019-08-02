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NASA, Dünya'dan 6 kat büyük yaşanılabilir gezegen keşfetti

NASA, uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfettiklerini açıkladı.

AA | 02.08.2019 - 09:02..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay çalışmalarına yön vermeye devam ediyor. Yeni bir Mars görevi için uzay aracı üzerinde çalışmalarına devam eden şirketin öte gezegen keşif uydusu TESS, Güneş Sistemi'nden 31 ışık yılı uzaklıkta bulunan ''GJ 357 d'' isimli yeni bir süper gezegen keşfetti.

Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyüklüğe sahip bu gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı keşfedildi.

uzay

YAŞAM OLABİLİR

GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği ve bu nedenle gezegenin yüzeyinde yaşam olabileceği belirtildi.

TESS uydusu, NASA tarafından 18 Eylül 2018'de, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Uydunun, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerindeki öte gezegenlere dair kanıtlar araması planlanıyor.

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