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NASA, düşen Ay aracını bulmak için Hindistan'a yardım edecek

NASA, geçtiğimiz günlerde iniş esnasında bağlantısı kopan, Hindistan'ın Ay aracını bulmak için harekete geçti.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 10:18..
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Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019 tarihinde Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'a fırlatılmıştı. Biz de sizlere, bu önemli anları dakika dakika aktarmıştık.

AY'A İNERKEN BAĞLANTI KOPTU

Chandrayaan-2, yaklaşık 1 buçuk aylık yolculuğunun ardından 6 Eylül 22.00 sularında, taşıdığı Vikram uzay aracı ile Ay'ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı. Bu iniş, Hindistan tarihinin belkide en dramatik sonlarından birine şahitlik etmemize neden oldu. Büyük umutlarla Ay'a gönderilen araç, önce yavaş yavaş Ay yüzeyine doğru alçalmaya başladı. Ancak yüzeye sadece 2 kilometre kala araçla irtibat aniden koptu.

NASA, düşen Ay aracını bulmak için Hindistan'a yardım edecek

NASA, KAYIP AY ARACINI BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

NASA, Hindistan'ın kayıp Ay aracı Vikram'ı bulmak için Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) verilerini kullanarak çevreyi analiz edecek. NASA, aracın iniş bölgesini araştırarak fotoğraflar çekecek ve elde edilen bulgular, bütün dünya ile paylaşılacak.

İniş esnasında araçla aniden bağlantının kopması birçok yetkiliye göre, aracın yüzeye çakıldığına işaret ediyor. Yani Hindistan, bir şekilde araçla bağlantı kurmayı başarsa bile büyük ihtimalle Vikram eskisi gibi çalışmayacak.

cikram

HİNDİSTAN'IN MERAK ETTİĞİ SORU: İNİŞ ESNASINDA ARACA NE OLDU?

Yaklaşık 1 buçuk ay uzayda seyahat ederek Ay'a ulaşmayı başaran Chandrayaan-2 aracının, inişe dakikalar kala ne yaşadığı bilinmiyor. Hindistan ve NASA, araç yüzeye çakılsa bile bir şekilde onunla iletişim kurarak en azından inişte başına ne geldiğini anlamaya çalışacak.

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