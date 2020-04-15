NASA: Evren tüm yönlerde genişlemiyor olabilir

Evrenin izotropik olduğu veya her yönde aynı olduğu fikri uzun yıllardır temel bir fikir olarak kabul ediliyor. Bilim insanları da şimdiye kadar evrenin her yönde eşit genişlediğinden neredeyse emindi. Ancak yeni araştırmalar, bilim insanlarının bu diüşüncesinin doğru olmadığını gösteriyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gözlem evlerinden alınan verilere dayanan yeni bir araştırma, evrenin farklı bölümlerinin aslında farklı oranlarda genişlediğini ve gökyüzünün farklı bölgelerindeki galaksi kümelerinin birbirinden farklı davrandığı ortaya çıktı.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Gerrit Schellenberger, "Galaksi kümesi gözlemlerimize dayanarak, evrenin ne kadar hızlı büyüdüğünün hangi yöne baktığımıza bağlı olduğuna işaret eden farklılıklar bulmuş olabiliriz. Bu, bugün kozmolojide kullandığımız en temel varsayımlardan biriyle çelişiyor." ifadelerini kullandı.

800'DEN FAZLA GALAKSİ GÖZLEMLENDİ

Araştırmacılar yeni çalışmada, evrenin genişleme hızını incelemek ve ölçmek için yeni bir teknik kullandı. Yeni tekniği kullanarak tam olarak ne hızda genişlediklerini anlamak için 800'den fazla galaksi kümesi gözlemlendi ve evrenin eşit bir şekilde genişlemediği ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı proje bilimcisi olan Norbert Schartel, "Bu çok etkileyici bir sonuç. Önceki çalışmalar, mevcut Evren'in her yöne eşit olarak genişlemeyebileceğini öne sürdü, ancak bu sonuç çok daha büyük bir öneme sahip ve aynı zamanda gelecek araştırmalar için büyük bir potansiyel ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

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