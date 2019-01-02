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NASA Güneş sistemine en uzak cismi görüntüledi 

NASA New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay sondası, Güneş sisteminin dışında bilinen sınırların ötesinde yeni bir uzay cismini görüntüledi.

DHA | 02.01.2019 - 14:21..
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30 yıl önce keşfedilen ve Kupier Kuşağı olarak bilinen Dünya’ya ve Güneş sistemine en uzak bölgeden, bu sabah sinyal alan NASA çalışanları, insanlık tarafından keşfedilen en uzak kaya parçasını görüntülemeyi başardı.

İKİ KÜÇÜK GEZEGEN ZANNEDİLİYORDU

Başlangıçta, Ultima Thule'nin birbirlerinin etrafındaki yörüngeye kilitlenmiş iki küçük gezegen olduğuna inanılıyordu. Yeni Ufuklar tarafından çekilen resimlerin analizi, bunun böyle olmadığını gösteriyor.

NASA, “Kuiper Belt nesnesi bir bowling labutuna benzeyen, kendi etrafında dönen, yaklaşık 20’ye 10 mil boyutlarında bir şekle sahip olabilir” açıklamasını yaptı.

Dünya'dan yaklaşık 6.5 milyar kilometre uzaklığında olan kaya parçası, güneş sisteminin nasıl oluştuğu ile ilgili bilgi verebilir.

NASA Güneş sistemine en uzak cismi görüntüledi 

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