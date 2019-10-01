NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracını henüz bulamadı

Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019 tarihinde Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'a fırlatılmıştı. Biz de sizlere, bu önemli anları dakika dakika aktarmıştık.

AY'A İNERKEN BAĞLANTI KOPTU

Chandrayaan-2, yaklaşık 1,5 aylık yolculuğunun ardından 6 Eylül 22.00 sularında, taşıdığı Vikram uzay aracı ile Ay'ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı. Bu iniş, Hindistan tarihinin belkide en dramatik sonlarından birine şahitlik etmemize neden oldu. Büyük umutlarla Ay'a gönderilen araç, önce yavaş yavaş Ay yüzeyine doğru alçalmaya başladı. Ancak, yüzeye sadece 2 kilometre kala araçla irtibat aniden koptu.

NASA, KAYIP AY ARACINI BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

NASA, Hindistan'ın kayıp Ay aracı Vikram'ı bulmak için Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) verilerini kullanarak, çevreyi analiz etti. Ay'ın güney kutbundan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yayınlayan NASA, aracın yerini henüz tespit edemedi.

GÜNEY KUTBUNDA SICAKLIKLAR DÜŞTÜ

İniş esnasında araçla aniden bağlantının kopması birçok yetkiliye göre, aracın yüzeye çakıldığına işaret ediyor. Yani Hindistan, bir şekilde araçla bağlantı kurmayı başarsa bile büyük ihtimalle Vikram eskisi gibi çalışmayacak. Ayrıca şu anda Ay'ın güney kutbunda gece olması nedeniyle, sıcaklıkların -200 santigrat dereceye kadar düşebileceği söyleniyor.

Vikram aracı ise eğer Ay yüzeyinde bir yerlerdeyse bile, bu düşük sıcaklıklara karşı pek de dayanıklı değil. Bu nedenle aracın elektronik devreleri, güneş enerjisi olmadan çalışmayacak ve kalıcı olarak hasar görecek.





NASA tarafından elde edilen yukarıdaki fotoğrafta, Ay'ın güney kutbundaki birçok bölgenin gölgeler nedeniyle karanlık olduğu görülüyor. Bu nedenle kayıp Vikram aracı, bu gölgelerin içinde bir yerde olabilir.

NASA, Ay'ın güney kutbunun aydınlık olacağı tarih 14 Ekim'de yeniden keşifler yaparak, kayıp Vikram aracının yerini tespit etmeye çalışacak.

HİNDİSTAN'IN MERAK ETTİĞİ SORU: İNİŞ ESNASINDA ARACA NE OLDU?

Yaklaşık 1 buçuk ay uzayda seyahat ederek Ay'a ulaşmayı başaran Chandrayaan-2 aracının, inişe dakikalar kala ne yaşadığı bilinmiyor. Hindistan ve NASA, araç yüzeye çakılsa bile bir şekilde onunla iletişim kurarak en azından inişte başına ne geldiğini anlamaya çalışacak.

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