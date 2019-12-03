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NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştı

NASA, Hindistan'ın Ay'a gönderilen ve inişe dakikalar kala bağlantısı kopan Vikram modülünün yerini tespit etti.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 09:54..
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Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019 tarihinde Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'a fırlatılmıştı.

AY'A İNERKEN BAĞLANTI KOPTU

Chandrayaan-2, yaklaşık 1,5 aylık yolculuğunun ardından 6 Eylül 22.00 sularında, taşıdığı Vikram uzay aracı ile Ay'ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı.

Büyük umutlarla Ay'a gönderilen araç, önce yavaş yavaş Ay yüzeyine doğru alçalmaya başladı. Ancak, yüzeye sadece 2 kilometre kala araçla irtibat aniden koptu.

NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştı

HİNDİSTAN: ARAÇ YERE ÇAKILDI

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), araçla iletişimin koptuğunu ve verilerin incelendiğini belirterek, ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Hindistan Uzay Bakanı Jitendra Singh, ''İniş görevinin ikinci aşamasında, aracın hızı beklenenden oldukça fazlaydı. Araç kontrolden çıktıktan sonra ise yüzeye sert bir iniş yaptı.'' ifadelerini kullanmıştı.

nasa

NASA, YERE ÇAKILAN ARACIN ENKAZINA ULAŞTI

NASA, Hindistan'ın kayıp Ay aracı Vikram'ı bulmak için Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) verilerini kullanarak çevreyi analiz etti. Birçok fotoğrafı analiz eden NASA görevlileri, aracın yere çakıldığı alanı tespit etmeyi başardı.

NASA’nın enkaz bölgesinden yayınladığı yukarıdaki fotoğrafta, yeşil noktalar aracın parçalarını, mavi noktalar ise darbe alan arazi bölgelerini gösteriyor.

Ayrıntılı enkaz bölgesi:

NASA

Hindistan her ne kadar bu görevde başarılı olamasa da Ay'a inen dördüncü ülke olmak için çalışmalarına devam ediyor.

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NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştı

NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştı

NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştı

NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştı

NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştı

NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştıNASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştıNASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştıNASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan aracının enkazına ulaştı

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