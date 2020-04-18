taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, geçtiğimiz hafta Endonezya'da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı'nı uzaydan görüntülemeyi başardı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

Geçtiğimiz hafta Endonezya'da yeniden faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı, dumanların 500 metreye kadar yükselmesine neden olmuştu.

2 bin yıldır var olan ve bilindiği kadarıyla 50 binden fazla patlayan yanardağ, zaman zaman tehlikeli olabiliyor.

yanardag

NASA UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

NASA'nın Dünya Gözlemevi merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya'da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı'nı uzaydan görüntüledi. Faaliyete geçen yanardağın uzaydan çekilden görüntülerinde  havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı görüldü.

nasa

''TSUNAMİ OLUŞABİLİR''

NASA Dünya Gözlemevi'nde çalışan volkan bilimci Dr. Verity Flower  yaptığı açıklamada, ''Yanardağ son birkaç yılda düzenli olarak küçük patlamalar gösterdi. Ama tsunami tetikleyici patlamalar da olabilir.'' dedi.

Dünya üzerindeki en aktif yanardağlardan biri olan Krakatoa Yanardağı, Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 150 km uzaklıkta bulunuyor.


aa

yanardag

yanardag

Instagram: @eshteknoloji

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntülediNASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

İlginizi Çekebilir
2020 iPhone SE'nin RAM ve batarya kapasitesi ortaya çıktı
Apple'ın, geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone SE'nin batarya ve RAM kapasitesi belli oldu.
WhatsApp, grup görüşmelerindeki kullanıcı sayısını artıracak
WhatsApp'ın gelecekteki bir sürümü, dörtten fazla kullanıcının grup sesli ve görüntülü aramalarına katılmasına izin verecek.
iPhone 12 Pro Max böyle görünecek
8 milyondan fazla aboneye sahip EverythingApplePro YouTube kanalı, iPhone 12 Pro'nun render görüntülerini oluşturdu.
NASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyor
NASA'nın Mars'ta bulunan Curiosity uzay aracına ait veriler, artık evlerden toplanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
67
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
50
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
46
Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi
Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi
46
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
3
Almanya'da film sahnesi gibi soygun
Almanya'da film sahnesi gibi soygun
23
Bayılan kişiye koronavirüs önlemli müdahale nasıl olmalı
Bayılan kişiye koronavirüs önlemli müdahale nasıl olmalı
3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir