NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi

Geçtiğimiz hafta Endonezya'da yeniden faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı, dumanların 500 metreye kadar yükselmesine neden olmuştu.

2 bin yıldır var olan ve bilindiği kadarıyla 50 binden fazla patlayan yanardağ, zaman zaman tehlikeli olabiliyor.

NASA UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

NASA'nın Dünya Gözlemevi merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya'da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı'nı uzaydan görüntüledi. Faaliyete geçen yanardağın uzaydan çekilden görüntülerinde havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı görüldü.

''TSUNAMİ OLUŞABİLİR''

NASA Dünya Gözlemevi'nde çalışan volkan bilimci Dr. Verity Flower yaptığı açıklamada, ''Yanardağ son birkaç yılda düzenli olarak küçük patlamalar gösterdi. Ama tsunami tetikleyici patlamalar da olabilir.'' dedi.

Dünya üzerindeki en aktif yanardağlardan biri olan Krakatoa Yanardağı, Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 150 km uzaklıkta bulunuyor.







