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NASA, Mars 2020 keşif aracına verilen ismi açıkladı

NASA, kızıl gezegen Mars'a göndereceği uzay aracına verilen ismi ilk defa duyurdu.

AA | 06.03.2020 - 08:53..
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Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Mars 2020 isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.  Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Mars 2020 aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

nasa

ARACA VERİLEN İSİM AÇIKLANDI

NASA, Kızıl Gezegen Mars'a göndereceği uzay aracının isminin "Perseverance" (Sebat, Azim) olarak belirlendiğini açıkladı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK BELİRLEDİ

NASA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mars 2020 keşif aracının isminin belirlenmesi için ABD'nin çeşitli eyaletlerinden yazdıkları kompozisyonları gönderenler arasında düzenlenen yarışmayı "Perseverance" ismini öneren Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mather'in kazandığını duyurdu.

Açıklamada, Mather'in temmuzda Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzay aracının fırlatılmasını izlemek için davet edileceği belirtti.

DİĞER İSİM ÖNERİLERİ

Mars 2020 uzay aracı için önerilen diğer isimler ise şu şekildeydi:

  • Promise (Söz)
  • Endurance (Dayanıklılık)
  • Clarity (Berraklık) Courage (Cesaret)
  • Fortitude (Metanet)
  • Vision (Vizyon)
  • Tenacity (Azim)
  • Ingenuity (Ustalık)

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NASA, Mars 2020 keşif aracına verilen ismi açıkladı

NASA, Mars 2020 keşif aracına verilen ismi açıkladı

NASA, Mars 2020 keşif aracına verilen ismi açıkladıNASA, Mars 2020 keşif aracına verilen ismi açıkladı

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