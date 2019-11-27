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NASA, Mars araçlarını Avustralya'da test ediyor

NASA, Mars'a göndereceği araçları Avustralya'da fosil bulma testine soktu.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 10:37..
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NASA'nın gelecekte planladığı Mars görevlerinin en önemli hedeflerinden biri de kızıl gezegende yaşam kalıntıları bulmak. Bu nedenle bilim insanları, gezegende herhangi bir fosil kalıntısı bulabilmek için çalışmalar yapıyor.

Hem NASA'nın Mars 2020, hem de Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 'nın ExoMars uzay araçları, Mars'ın tarihi hakkında bilgi edinebilmek ve Mars'taki kaya örneklerini toplayabilmek için birçok teknoloji ile donatılacak.

NASA

AVUSTRALYA'DA TESTLER BAŞLADI

Mars araçlarının, kayalardaki fosil kalıntılarını tespit edebilmek için önceden eğitilmeleri gerekiyor. Bu nedenle bilim insanları, Avustralya'nın kuzeybatısındaki Pilbara bölgesinde, fosil bulmak için uzay araçları ile testler yapıyor. Çünkü bu bölgede milyarlarca yıl önce oluşan stromatolitler denilen mikrop fosilleri bulunuyor.

Bilim insanları, araçları bu bölgede eğiterek kızıl gezegendeki zorlu görev için hazırlayacak. Testlerin ne zamana kadar süreceği ise bilinmiyor.

nasa

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NASA, Mars araçlarını Avustralya'da test ediyor

NASA, Mars araçlarını Avustralya'da test ediyor

NASA, Mars araçlarını Avustralya'da test ediyor

NASA, Mars araçlarını Avustralya'da test ediyor

NASA, Mars araçlarını Avustralya'da test ediyor

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