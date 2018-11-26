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NASA Mars kaşifi Insight'ı indirmeye hazırlanıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, Mars keşif aracı InSight'ı Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirmek için geri sayıma başladı.

AA | 26.11.2018 - 05:46..
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NASA'dan yapılan açıklamada, InSight uzay aracının, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından TSİ akşam sularında Mars'ın yüzeyine iniş yapacağı bildirildi.

NASA Mars kaşifi Insight'ı indirmeye hazırlanıyor

INSIGHT'IN MARS YOLCULUĞU

Açıklamada, Mars keşif aracının, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırlayacağı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yapmaya çalışacağı belirtildi.

NASA Mars kaşifi Insight'ı indirmeye hazırlanıyor

6 YIL SONRA İLK MARS ARACI

NASA'nın 6 yıl aradan sonra Mars'a indirmeye çalışacağı ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

NASA Mars kaşifi Insight'ı indirmeye hazırlanıyor

8 DENEMEDEN 7'Sİ BAŞARILI OLDU

Bugüne kadar farklı uzay kurumlarının Mars'a yaptığı iniş denemelerinde başarı oranı yüzde 40'ta kalmıştı. NASA'nın farklı araçlarla yaptığı 8 iniş denemesinin 7'si başarılı olmuştu.

InSight uzay aracı, 5 Mayıs'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

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