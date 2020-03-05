NASA, Mars'ın en detaylı panoramik görüntüsünü paylaştı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta Gale kraterinde keşifte bulunan, otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot olan Curiosity, 2012 yılından bu yana kızıl gezegendeki faaliyetlerine devam ediyor.

NASA, keşif aracı Curiosity'nin Kızıl Gezegen Mars'ta çektiği şimdiye kadarki en detaylı panoramik görüntüyü yayınladı.

BİNDEN FAZLA FOTOĞRAF BİRLEŞTİRİLDİ

NASA'dan yapılan açıklamada, panoramik görüntünün 24 Kasım-1 Aralık 2019'da Curiosity'nin çektiği 1000'in üzerinde fotoğrafın birleşiminden oluştuğu belirtildi.

Bu fotoğraf birleşiminden ise, Mars manzarasının 1.8 milyar piksellik görüntüsü oluşturuldu.

Görüntüde, Curiosity'nin Mars'ta şu anda keşif yaptığı Sharp Dağı'nın Glen Torridon bölgesi karşımıza çıkıyor.

Curiosity, 2012'de Mars'ın Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

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