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NASA: Okyanus seviyesi 3 metre yükselebilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Doğu Antarktika’daki buzulların hızlı bir şekilde erimeye başladığını tespit ederek deniz seviyesinin daha da yükseleceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 02:36..
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NASA'nın sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, Doğu Antarktika'daki buzulların hızlı bir şekilde erimeye başladığının tespit edildiği, sonuna kadar erimeleri durumundaysa okyanus seviyesinde artış yaşanması neticesinde felakete eşdeğer sonuçlara yol açabileceği vurgulandı.

NASA: Okyanus seviyesi 3 metre yükselebilir

"OKYANUSLARIN SEVİYESİNDE 3 METRELİK BİR ARTIŞ YAŞANABİLİR"

Özellikle de o bölgenin en büyük boyutlara sahip Totten buzulunun eriyerek küçüldüğü belirtilen açıklamada, Doğu Antarktik buz tabakasının serbest kalmasına sebep olabilecek bu devasa buzulun tamamen erimesi halinde dünyadaki su seviyesinin 3 metreden fazla artacağı vurgulandı.

NASA ayrıca daha küçük boyutlardaki Underwood, Bond, Adams ve Vanderford buzullarının 2008 yılına göre neredeyse 3 metre küçüldüğünü ve her yıl 25'er santimetre küçülmeye devam ettiğini ifade etti.

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