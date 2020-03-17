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NASA personeli koronavirüs nedeniyle evden çalışacak

NASA Başkanı Jim Bridenstine, koronavirüs salgını nedeniyle imkanı olan tüm personelin evden çalışmasını istedi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 08:54..
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından NASA da nasibini aldı. Şirketin bazı uzay merkezlerinde çalışan birkaç işçide koronavirüs vakası görülmesinin ardından harekete geçen NASA, çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

nasa

NASA, EVDEN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİYOR

NASA başkanı Jim Bridenstine, imkanı olan bütün çalışanların eve gitmesini ve görevlerine evden devam etmesini istedi.

Bridenstine, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Çalışanlar, dizüstü bilgisayarlarını, NASA kartlarını ve evden çalışmak için gerekli diğer ekipmanları eve götürebilir. Çalışanları bu şekilde yönlendirdim.''

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Geçtiğimiz haftalarda NASA'nın Silikon Vadisi'ndeki Ames Araştırma Merkezi'nde ve Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli iki çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Bu nedenle NASA, şirket içindeki önlemleri bir hayli artırdı ve çalışanların güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler aldı.

Instagram: @eshteknoloji

NASA personeli koronavirüs nedeniyle evden çalışacak

NASA personeli koronavirüs nedeniyle evden çalışacak

NASA personeli koronavirüs nedeniyle evden çalışacak

NASA personeli koronavirüs nedeniyle evden çalışacak

NASA personeli koronavirüs nedeniyle evden çalışacak

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