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Stephen Curry: ABD'nin Ay'a gittiğine inanmıyorum

Podcast yayınına katılan Golden State'in yıldız basketbolcusu Stephen Curry, ABD'nin Ay'a gittiğine inanmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 17:43..
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Stephen Curry: ABD'nin Ay'a gittiğine inanmıyorum

The Ringer websitesinin 'Winging It' isimli podcastinde Stephen Curry ve takım arkadaşı Andre Iguodala, Atlanta Hawks oyuncuları Vince Carter ve Kent Bazemore ve sunucu Annie Finberg arasında dönen sohbette konu dönüp dolaşıp film yapımcılarının dinzaorların çıkardığı sesi nerden bilebileceği, bu sesi nasıl uydurduğuna geldi.

HİÇ AYA GİTTİK Mİ?

Bu sırada Curry gruba "Hiç aya gittik mi" diye sordu. 'Hayır' yanıtları üzerine "Bence de gitmedik" diye hemfikir olduğunu belirten Golden State Warriors'ın yıldızı, Finberg'in "Ay'a gitmedik mi, böyle mi düşünüyorsun" yoklaması üzerine "Yok, hayır" diye teyit etti.

"Stanley Kubrick'i araştırın" diye araya giren Bazemore da NASA'nın ünlü yönetmen Stanley Kubrick'i tutarak Apollo 11 ve 12'yi Ay'a gitmiş gibi gösteren filmler çektirdiğine dair komplo teorisini gündeme getirdi.

Stephen Curry: ABD'nin Ay'a gittiğine inanmıyorum

NASA SÖZCÜSÜ: CURRY'NİN LABORATUVARI GEZMESİNİ ÇOK İSTERİZ

Bunun üzerine NASA Sözcüsü Allard Beutel, "Sayın Curry'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan Johnson Uzay Merkezi içindeki Ay Laboratuvarı'nı gezmesini çok isteriz" davetini yaptı.

Curry'yi Houston Rockets maçı için kente gittiklerinde merkezi ziyaret etmeye çağıran Beutel, şunları söyledi: "Apollo misyonun kontrol-kumandasının bulunduğu merkezde yüzlerce kilo Ay taşı depolamış durumdayız. Ziyareti sırasında bizim 50 yıl önce neler yapmış olduğumuz kadar aya geri gitmek ve orada kalıcı olmak için şimdi neler yaptığımızı da birinci elden görebilir."

Resmi açıklamalara göre NASA, 1969 ile 1972 arasında Ay'a 6 kez misyon gönderdi, Ay yüzeyine toplam 12 astronot indirdi.

Bugüne dek Ay'a insanlı uzay aracı göndermiş tek kurum konumunda bulunan NASA, son döndemde ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine gelecekte yeni bir insanlı misyon başlatmak üzere çalışıyor.

Stephen Curry: ABD'nin Ay'a gittiğine inanmıyorum

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