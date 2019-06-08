NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist götürecek

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açılacağı kaydedildi.

Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

UUSLARARASI İSTASYONDA "UZAY TURİZMİ"

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.