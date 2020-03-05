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NASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştı

NASA, 10 bin katrilyon dolarlık gök taşına ulaşabilmek için Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon Heavy roketlerini kullanacak.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 13:38..
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NASA ile Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi arasında, dünya ekonomisini altüst edecek bir anlaşma imzalandı.

NASA, değeri 10 bin katrilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu Psyche 16 gök taşına yolculuk edebilmek için SpaceX ile anlaştı.

Söz konusu yolculukta, SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketleri kullanılacak. Ancak NASA'nın gök taşındaki madenleri dünyaya getirmesi, dünya ekonomisinin de çökmesine neden olabilir.

nasa

DÜNYA EKONOMİSİNDEN DAHA DEĞERLİ

Gök taşında bulunan 10 bin katrilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini alt üst edip herkesi milyarder yapabilir. Ancak NASA, ilk yolculuğunda gök taşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıkladı.

DÜNYA'YA OLDUKÇA YAKIN BİR KONUMDA

İlk olarak 1852 yılında keşfedilen ve 200 kilometrelik bir çapa sahip olan dev gök taşı, Mars ve Jüpiter arasında bulunduğundan diğer gök taşlarına göre Dünya'ya oldukça yakın. Bu nedenle bilim insanları, söz konusu yolculukta gök taşını rahatça gözlemleyebilecek.

göktaşı

İLK GÖREV 2022'DE

NASA ile SpaceX'in anlaşmasının ardından 10 bin katrilyon dolar değerindeki dev gök taşına yapılacak ilk yolculuk, 2022 yılının Temmuz ayında fırlatılacak Falcon Heavy roketi ile başlamış olacak.

2024 yılından itibaren gök taşını uzaktan izleyecek aracın, 2026 yılında değerli gök taşına ulaşması bekleniyor.

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NASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştı

NASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştı

NASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştı

NASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştı

NASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştı

NASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştıNASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştı

NASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştı

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