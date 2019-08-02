NASA ve SpaceX, uzayda yakıt ikmali yapmak için ortak oldu

NASA'nın Artemis programı , insanları 2024 yılına kadar Ay'a götürmeyi planlıyor. Bu projenin hazırlık aşamasının bir parçası olarak NASA, birlikte çalışma yapacağı 13 şirketi açıkladı. Bu şirketler arasında en dikkat çekici olanı ise kuşkusuz Elon Musk'ın şirketi SpaceX oldu.

NASA ve SpaceX, uzayda bulunan uzay araçları arasında yakıt ikmali gerçekleştirebilmek için birlikte çalışacak.



STARSHIP ARACI KULLANILACAK

Uzayda yakıt ikmalı yapabilme kabiliyetine sahip SpaceX'in Starship aracı uzay görevleri içinde oldukça önemli bir yere sahip olacak. Yakıt ikmali için Starship uzay aracından yararlanacak NASA ve SpaceX, bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlarsa, kuşkusuz insanları Mars'a götürme projesi için de çok önemli adımlar atılmış olacak.

Dünya'nın yerçekiminden uzaklaştıkça, roket güçlendiricileri daha fazla yakıt harcamak zorunda kalıyor. Bu nedenle uzayda bir uzay aracına yakıt ikmali yapabilmek, uzay yolculuğunun verimliliğini büyük ölçüde artırabilir.

İki şirket, önümüzdeki yıllarda insanları önce Ay'a, ardından da oradan Mars'a taşımak için bundan sonra birlikte hareket edecek.

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