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NASA, Venüs cehennemine balon gönderecek

NASA, yüksek sıcaklıklarıyla cehennemi andıran Venüs gezegenine, sıcak hava balonları göndermeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 15:48..
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En yakın gezegen komşumuz Venüs'ün, volkanik bir araziye ve aşırı yüksek sıcaklıklara sahip cehennem atmosferine sahip olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar gezegendeki sismik faaliyetler hakkında bilim insanlarının elinde hiçbir veri yok. Haliyle bu durum, gezegenin oldukça gizemli bir yapıya bürünmesine neden oluyor.

venüs

Şimdilerde ise NASA'nın, Venüs hakkındaki soruların cevaplarını bulmak ve daha fazla veri elde etmek için bir fikri var: Sıcak hava balonları. Nevada çölünde yapılan son testler, sıcak hava balonlarının, aşağıda yer alan titreşimleri ve sarsıntıları ölçmek için kullanılabileceğini gösteriyor.

YÜKSEK SICAKLIK VE BASINÇ

Venüs'ün yüzeyindeki yüksek sıcaklıklar ve basınç, bilgi toplamak için yüzeye inecek uzay aracını saniyeler içinde eritebilir. Bu durumun önüne geçmek isteyen bilim insanları, Venüs'ün yüzeyine inmek yerine, daha yukarılardan bilgi toplamayı amaçlıyor. Gezegen hakkında şimdiye kadar hiçbir veri toplayamadıklarını dile getiren bilim insanları, Venüs ile ilgili birçok önemli sorunun cevaplarını aramak için hava balonlarını kullanacak.

venüs

NEVADA ÇÖLÜNDE TEST EDİLDİ

19 Aralık'ta gerçekleşen Nevada çölündeki testte, ABD Enerji Bakanlığı'ndan bir ekip, yeraltında 300 metre derinliğinde 50 tonluk bir kimyasal patlama meydana getirdi ve 4 büyüklüğünde bir deprem yarattı. Deney sırasında gökyüzüne iki helyum dolu balon konumlandırıldı. Bu balonlar, insanların işitemediği düşük frekanslı dalgalardaki değişiklikleri tespit etmek için aletler taşıyordu. Bilim insanları aynı testi Venüs için de uygulamak istiyor.

Bu tür yaklaşımlar Venüs üzerinde işe yarar mı bilinmez ama, bilim insanları her geçen yıl yeni testler yaparak amacına ulaşmak istiyor. Venüs atmosferi, ayrıca süpersonik rüzgarlara da ev sahipliği yaptığından, bilim insanlarının hava balonlarını kullanması pek de kolay olmayacak.

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