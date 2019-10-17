NASA yeni nesil astronot giysilerini tanıttı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a yeniden insanlı seferler düzenleyecek Artemis görevi için çalışmalar yürütüyor. Yeni Ay görevleri için astoronot kıyafetleri üretecek şirket, Washington’daki ajansın merkezinde düzenlenen etkinlikte, giysilerin prototiplerini tanıttı.

NASA Başkanı Jim Bridenstine’ın da katıldığı tanıtım etkinliğinde, "Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi" (xEMU) ve "Orion Personel Kurtarma Sistemi" (OCSS) adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı.

YENİ AY GİYSİSİ

Daha önce NASA'nın Apollo görevleri için üretilen ve halen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) uzay yürüyüşlerinde kullanılan "Araç Dışı Hareket Ünitesi"nin (EMU) geliştirilmiş hali olan xEMU'nun, yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.

YENİ ORION GİYSİSİ

Personel taşıyıcı Orion uzay mekiklerinde kullanılmak üzere tasarlanan acil durum giysisi OCSS'nin ise fırlatış gününde, Ay yakınındaki riskli uçuşlarda ve Dünya'ya dönüş aşamasında, araç içinde astronotlara koruma sağlaması planlanıyor.

NASA, AY'A İNSAN GÖNDERECEK

NASA, Artemis programı kapsamında, 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulacak ve burası basamak olarak kullanılarak, Mars'a insanlı seferler düzenlenecek.

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