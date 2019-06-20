NASA'dan etkileyici Dünya fotoğrafları

Bir araya getirilen parçaların birleştirilmesiyle meydana gelen Uluslararası Uzay İstasyonu, astronotların çeşitli çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Saniyede 8 kilometre ilerleyerek Dünya etrafındaki dönüşünü 90 dakikada tamamlayan istasyondan çekilen fotoğraflar ise Dünya'nın yuvarlaklığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda araştırmalarına devam eden mürettebatın çektiği fotoğrafları bir araya getiren NASA, ''Dünya güzeldir. Çünkü yaşamın olduğunu bildiğimiz evrendeki tek yer burası.'' notuyla etkileyici görüntüleri, resmi Twitter hesabından paylaştı.

İşte Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatının objektifinden birbirinden güzel fotoğraflar:





Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarının tamamına göz atmak için aşağıdaki bağlantıdan NASA'nın Flickr hesabına ulaşabilirsiniz.