taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9726
Euro
6.6633
Altın
1543.39
Borsa
115415.67
Gram Altın
295.89
Bitcoin
43110.24

NASA'nın 7 milyar dolarlık teleskobu, ikinci bir Dünya arayacak

NASA, uzayda yaşanabilir yeni bir gezegen bulabilmek için yeni bir uzay teleskobu başlatacak.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 10:56..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünya'da gerçekleşecek çevresel felaketler ve sürekli olarak artan nüfus nedeniyle, insanların hayatta kalabilmesi için yeni bir gezegen arayışında olan NASA, yeni bir teleskop görevi üzerinde çalışıyor.

Yaşanabilir Dış Gezegen Gözlemevi (HabEx) isimli teleskop, insanların yaşayabileceği ikinci bir Dünya aramak için faaliyete geçecek. Diğer gezegenlerde su ve karbondioksit gibi yaşamsal maddeler arayacak olan teleskop, yaklaşık 7 milyar dolara mal olacak.

telesko

HUBBLE'IN NEREDEYSE İKİ KATI

HabEx, Hubble Uzay Teleskobu'na benzer bir uzay teleskobu olacak. Ancak yeni teleskop, Hubble'ın 2.4 metre genişliğine kıyasla 4 metreye yakın dev aynalar kullanacak. 52 metre genişliğinde dev bir diske sahip olacak teleskop, bu sayede Güneş'ten gelen ışığı engelleyerek daha uzaktaki gezegenleri de gözlemleyebilecek.

HabEx'in üç ana görevi olacak:

  1. Yakındaki yaşanılabilir gezegenleri tespit etmek

  2. Yakındaki gezegen sistemlerini haritalamak ve bu sistemlerin içinde bulunan farklı gezegen türlerini tespit etmek.

  3. Ultraviyole spektrumunda evrenin uzak kısımlarını keşfetmek.

Söz konusu görevlerin ise 2030 yılında başlaması bekleniyor.

nasa

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

NASA'nın 7 milyar dolarlık teleskobu, ikinci bir Dünya arayacak

NASA'nın 7 milyar dolarlık teleskobu, ikinci bir Dünya arayacakNASA'nın 7 milyar dolarlık teleskobu, ikinci bir Dünya arayacak

NASA'nın 7 milyar dolarlık teleskobu, ikinci bir Dünya arayacak

NASA'nın 7 milyar dolarlık teleskobu, ikinci bir Dünya arayacak

İlginizi Çekebilir
Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi
Samsung’un üzerinde çalıştığı daha ucuz Note 10 modeli olan Galaxy Note 10 Lite'ın gerçek görüntüleri ortaya çıktı.
Yapay zeka, kanser teşhisinde doktordan başarılı çıktı
Yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisi koymada doktordan başarılı çıktı.
Bilgisayar oyunu yüzünden kardeşini öldürdü
Polonya'da 19 yaşındaki bir genç, bilgisayar oyunu yüzünden tartıştığı 9 yaşındaki kardeşini öldürdü.
Airbus, 863 uçak teslimatıyla Boeing'i geçti
Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus, 2019 yılında 863 uçak teslimatı yaparak Boeing’i geride bıraktı ve dünyanın en büyük uçak üreticisi oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

288
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

111
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

90
Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

62
Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

124
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

112
Hamaney'den intikam cümleleri

Hamaney'den intikam cümleleri

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir