taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7992
Euro
7.4579
Altın
1744.45
Borsa
98512.7
Gram Altın
381.143
Bitcoin
46827.69

NASA'nın aracı, Ay tozu ile mücade edebilmek için test edildi

NASA'nın Ay'a göndereceği VIPER isimli araç, astronotların korkulu rüyası Ay tozu ile mücadele edebilmek için geliştiriliyor.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
NASA'nın aracı, Ay tozu ile mücade edebilmek için test edildi

NASA, Artemis programının bir parçası olarak 2024 yılına kadar astronotları Ay'a göndermeye hazırlanıyor. Ancak henüz cevabını kimsenin bilmediği bir soru var: Astronotlar Ay tozu ile nasıl başa çıkabilecek?

Ay'ın yüzeyi, regolit olarak da bilinen gevşek topraklarla kaplıdır. Bu topraklar, en ufak bir harekette bile toz bulutları meydana getirebiliyor. Ayrıca Ay tozları, Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyon nedeniyle her yüzeye yapışabiliyor.

Ay tozlarının bir diğer tehlikesi ise her şeye zarar verebilme yeteneklerinin olması. Ay'daki rüzgar erozyonu eksikliği nedeniyle tozlar oldukça keskin olabiliyor.

ay

NASA AY TOZU SORUNUNA ÇÖZÜM ARIYOR

Ay yüzeyinde tehlike yaratan tozlar, Ay'a gönderilen elektronik aletlerin içine girip çalışmalarını engelleyebilir veya astronotların yaralanmalarına neden olabilir. Yıllardır bü soruna bir çözüm arayan NASA, Ay'a göndereceği en yeni uzay aracı VIPER'i, tozla başa çıkmak için test ediyor.

ASTRONOTLARDAN ÖNCE VIPER GİDECEK

Astronotların önce; 2023 yılında Ay'a gönderilecek olan VIPER aracı, Ay'daki su kaynaklarını araştıracak. Mühendisler, aracın Ay tozu ile nasıl başa çıkacağını görmek için araca bir test uyguladı.

mars

NASA mühedisleri, VIPER'in tekerleklerini alarak tozla kaplı bir odaya yerleştirdi. Ardından büyük fanlarla odadaki tozların uçuşması sağlandı. Bu sayede Ay'daki zorlu koşullar yeniden yaratılmaya çalışıldı.

Testin sonucunda mühendisler, tekerleklerin koruyucu kaplamasının tozla kaplı olduğunu gördü. Ancak hiçbir toz, tekerleklerin içine girmeyi başaramadı.

Bu kaplamanın, aracın içindeki hassas elektroniklerin aşındırıcı tozdan korunmasında önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edildi.

Her ne olursa olsun, Ay yüzeyinde bulunan tozların önümüzdeki süreçte NASA'nın başını bir hayli sıkıntıya sokacağı düşünülüyor.

Instagram: @eshteknoloji

NASA'nın aracı, Ay tozu ile mücade edebilmek için test edildi

NASA'nın aracı, Ay tozu ile mücade edebilmek için test edildi

NASA'nın aracı, Ay tozu ile mücade edebilmek için test edildi

İlginizi Çekebilir
Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşma anı
Soyuz MS-16 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan astronotların görüntüleri yayınlandı.
Razer, Pokemon temalı yeni kulaklıklarını duyurdu
Razer, poke topu içerisine yerleştirdiği Pikachu isimli yeni kulaklıklarını tanıttı.
530 binden fazla Zoom hesabı saldırıya uğradı
Hackerlar, ele geçirdikleri 530 binden fazla Zoom hesabını çeşitli ortamlarda satmaya başladı.
Bazı iPhone uygulamaları, kullanıcılara haksız fatura kesiyor
App Store'daki onlarca uygulamanın, kullanıcılara haksız fatura kestiği ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
680
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
965
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
263
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
286
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
432
Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı
Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı
95
Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı
Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı
197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir