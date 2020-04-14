NASA'nın aracı, Ay tozu ile mücade edebilmek için test edildi

NASA, Artemis programının bir parçası olarak 2024 yılına kadar astronotları Ay'a göndermeye hazırlanıyor. Ancak henüz cevabını kimsenin bilmediği bir soru var: Astronotlar Ay tozu ile nasıl başa çıkabilecek?

Ay'ın yüzeyi, regolit olarak da bilinen gevşek topraklarla kaplıdır. Bu topraklar, en ufak bir harekette bile toz bulutları meydana getirebiliyor. Ayrıca Ay tozları, Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyon nedeniyle her yüzeye yapışabiliyor.

Ay tozlarının bir diğer tehlikesi ise her şeye zarar verebilme yeteneklerinin olması. Ay'daki rüzgar erozyonu eksikliği nedeniyle tozlar oldukça keskin olabiliyor.

NASA AY TOZU SORUNUNA ÇÖZÜM ARIYOR

Ay yüzeyinde tehlike yaratan tozlar, Ay'a gönderilen elektronik aletlerin içine girip çalışmalarını engelleyebilir veya astronotların yaralanmalarına neden olabilir. Yıllardır bü soruna bir çözüm arayan NASA, Ay'a göndereceği en yeni uzay aracı VIPER'i, tozla başa çıkmak için test ediyor.

ASTRONOTLARDAN ÖNCE VIPER GİDECEK

Astronotların önce; 2023 yılında Ay'a gönderilecek olan VIPER aracı, Ay'daki su kaynaklarını araştıracak. Mühendisler, aracın Ay tozu ile nasıl başa çıkacağını görmek için araca bir test uyguladı.

NASA mühedisleri, VIPER'in tekerleklerini alarak tozla kaplı bir odaya yerleştirdi. Ardından büyük fanlarla odadaki tozların uçuşması sağlandı. Bu sayede Ay'daki zorlu koşullar yeniden yaratılmaya çalışıldı.

Testin sonucunda mühendisler, tekerleklerin koruyucu kaplamasının tozla kaplı olduğunu gördü. Ancak hiçbir toz, tekerleklerin içine girmeyi başaramadı.

Bu kaplamanın, aracın içindeki hassas elektroniklerin aşındırıcı tozdan korunmasında önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edildi.

Her ne olursa olsun, Ay yüzeyinde bulunan tozların önümüzdeki süreçte NASA'nın başını bir hayli sıkıntıya sokacağı düşünülüyor.