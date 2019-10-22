NASA'nın araçları Mars yüzeyinde görüntülendi

NASA, uzun yıllar boyunca kızıl gezegen Mars hakkında araştırmalar yapıyor. Şirketin 2011 yılında fırlattığı Curiosity uzay aracı, 2012 yılında başarılı bir şekilde gezegene inerek veri toplamaya başlamıştı. NASA, daha sonra Mars yüzeyindeki sismik faaliyetler hakkında bilgi alabilmek için Insight aracını, Mars'a indirmişti.

Şu anda kızıl gezegenin yörüngesinde bulunan Mars Keşif Uydusu (MRO), yüksek çözünürlüklü görüntüleme aracını kullanarak, şu anda Mars yüzeyinde bulunan InSight ve Curiosity araçlarını görüntülemeyi başardı.

InSight:

InSight'ın havadan çekilmiş en ayrıntılı görüntüsüne baktığımızda, Elysium Planitia bölgesindeki iniş alanını görebiliyoruz. Bu alanda bulunan yeşil cisimler ise, InSight'ın enerji toplamak için kullandığı iki adet dairesel güneş paneli olarak görünüyor. Fotoğrafa daha yakından baktığımızda ise bu paneller daha da belirginleşiyor.

CURIOSITY'DE GÖRÜNTÜLENDİ

InSight aracından yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta bulunan Curiosity, yine Mars Keşif Uydusu tarafından görüntülendi. Aşağıdaki görseller, aracın 31 Mayıs ve 20 Temmuz 2019 tarihlerindeki konumlarını ayrı ayrı gösteriyor.

Curiosity şu anda, Mars'taki suyun tarihi ve gezegenin yaşanılabilir olup olmadığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bölgedeki kayaların bileşimini daha yakından inceliyor.

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