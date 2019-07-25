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NASA'nın Artemis kapsülü ilk kez bir kadını Ay'a götürecek

İlk defa bir kadını Ay'a götürecek NASA'nin Artemis kapsülünün yapımı tamamlandı

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 17:10..
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NASA'nın Florida'daki Florida Uzay Merkezi'nde bir konuşma gerçekleştiren ABD başkan yardımcısı Mike Pence, Artemis projesinin bir parçası olarak Amerikan astronotlarını Ay'a taşıyacak mürettebat kapsülünün tamamlandığını açıkladı.

NASA, bir astronotu başarılı bir şekilde Ay'a göndermesinin üzerinden tam 50 yıl geçti ve şirket bu başarısını yeniden tekrarlamak istiyor. Ancak bu sefer mürettebattan en az biri kadın olacak. NASA, bu kapsülün içinde en az bir kadın olacağını da doğruladı.

nasa

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: ''Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2024 yılında Ay'a seyahat edip oradan da Mars'a ulaşmamız için bizi cesaretlendirdi. Onların yaptığı açıklamalar gerçekten boş değil ve biz de bu projeyi gerçekleştirmek için Artemis kapsülünü inşa ettik. Şu anda oldukça iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum.''

ÖNCE AY'A SONRA MARS'A SEYAHAT EDİLECEK

Artemis 1 kapsülü, bir Orion uzay aracı ile birlikte yeni nesil uzay fırlatma sistemi SLS roketinde fırlatılacak. Proje 2024 yılında başlayacak ve Ay'a mürettebat gönderilecek. Ardından Ay bir durak noktası olarak kıullanılıp oradan da Mars'a geçilecek.

Çeşitli testlerin ardından tamamen sorunsuz hale getirilecek fırlatma sistemi ve mürettebat kapsülü, eğer her şey yolunda giderse 2024 yılında Ay'a doğru yola çıkacak.

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