NASA'nın gezegen keşif uydusu ilk yılını tamamladı

NASA'nın Explorers programı için, Kepler misyonunun kapsadığından 400 kat daha büyük bir alanda transit yöntemi kullanarak öte gezegen araştırmak için 2018 yılında uzaya fırlatılan Transiting Exoplanet Survey Satellite, (TESS) uydusu, ilk yılını doldurdu.

Uydu, uzaydaki keşif yolcuğunun ilk yılında varlığı doğrulanan 21 öte gezegen keşfetti ve 850'den fazla olası öte gezegene ilişkin doğrulanmayı bekleyen bulgulara ulaştı

TESS'in öte gezegenler dışında süpernova patlamaları ve kara delikler gibi farklı gökbilimsel fenomenlere ilişkin de bilgi sağladığı ifade edildi.

Uydunun keşif yolculuğunun 2. yılında uzayın kuzey yarım küreden görülen, "Kuzey Gökleri" bölgesine odaklanacağı kaydedildi.

4 BÜYÜK KAMERA İLE GÖZLEM YAPIYOR

Her biri baktığı yönde uzayın dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen ve 4 büyük kamera taşıyan TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.

"Geçiş", bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

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