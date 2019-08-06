NASA'nın Güneş'e gönderdiği araç 22 GB veri topladı

NASA tarafından geçtiğimiz yıl fırlatılan ve Güneş'i incelemek için tasarlanmış Parker Solar Probe uzay aracı, Güneş'e olan yolcuğuna devam ediyor. 2025 yılında Güneş'e en yakın konumuna gelecek olan araç, aynı zamanda saatte 630 bin kilometrelik bir hızla en yüksek hıza ulaşmış olacak.

1976 yılında Güneş'e 43 milyon kilometre yaklaşarak Güneş'e en çok yaklaşan araç olan Helios 2'nin de rekorunu kıran Parker Solar Probe, 29 Ekim 2018 tarihinde Güneş'e en çok yaklaşan yapay nesne haline geldi. Araç, 2025 yılında ise Güneş'e 6 milyon kilometre kadar yaklaşarak kendi rekorunu geliştirecek.

22 GB VERİ TOPLAMAYI BAŞARDI

Yaşayan fizikçi Eugene Parker'ın adını alan NASA'nın Parker Solar Probe uzay aracı, bilim insanlarına göre oldukça iyi bir performans sergiliyor. Araç, şimdiye kadar Güneş'ten 22 GB boyutunda veri toplamayı başardı. Bilim insanları, bu boyutun beklenenden iki kat daha fazla olduğunu belirtiyor. 22 GB boyutundaki dev veri, 15 Ağustos'a kadar Dünya'ya ulaşmış olacak.

NASA, söz konusu verilerin Dünya'ya ulaşmasının ardından bir açıklamaya yaparak, Güneş'ten elde edilen verileri tüm dünya ile paylaşacak. Ancak şirketin, bunu hangi tarihte gerçekleştireceği henüz bilinmiyor.





Parker Solar Probe aracının üzerinde, Güneş'ten veri toplamak için 4 adet araç takımı bulunuyor. Bilim insanları, bu verileri alarak diğer uydulardan gelen verilerle birleştirerek daha kapsamlı bulgular elde edebiliyor. Bu veriler, ileride Güneş hakkında daha çok bilinmeyenin açığa çıkması anlamına geliyor.



ARAÇ, ISI KALKANIYLA DONATILDI

NASA, söz konusu uzay aracını yaklaşık 1.400 derece sıcaklığa dayanabilen yaklaşık 12 santimetre kalınlığında kompozit bir kalkan ile donatarak, Güneş'e gönderdi. Araç, bu nedenle şu anki konumunda bulunan yüksek sıcaklıklardan fazla etkilenmiyor.

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