NASA'nın iyonosferi inceleyecek uydusu fırlatıldı

NASA; 2017 yılında, güneş rüzgarları ve diğer uzay hava olaylarının iyonosferle nasıl etkileşime girdiğini incelemek için bir görev gerçekleştirmek istemiş, ancak bu görev ertelenmişti. NASA daha sonra, atmosferin daha üst bölgesinin incelenmesi amacıyla Gold ismi verilen bir uyduyu geçtiğimiz yıl yörüngeye yerleştirmişti.

Şimdilerde ise iyonosferi bir kez daha incelemek isteyen NASA, Stargazer L-1011 uçağında bulunan Pegasus XL roketinden ateşlenen ''İyonosferik Bağlantı Kaşifi" isimli uydusunu, yörüngeye fırlattı.





UZAY VE YERYÜZÜ İKLİMLERİ ARAŞTIRILACAK

Buzdolabı büyüklüğündeki uydunun, atmosferin üst tabakalarından biri olan ve uzay sınırıyla örtüşen iyonosferi inceleyeceği; ölçümlerinin, bilim insanlarının uzay iklimi ile yeryüzü iklimi arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamalarına yardım edeceği belirtildi.

NASA'nın heliofizik bölümü yöneticisi Nicola Fox, uzay sınırı olarak bilinen iyonosferde, Güneş'ten kaynaklanan çok fazla olayın meydana geldiğini, Dünya'daki fırtına, kasırga ve ekstrem hava koşullarının bu tabakadaki enerjiye katkı sunduğunu belirtti.

İyonosfer hakkında daha çok bilgi edinilmesinin, daha gelişmiş gözlemle yörüngedeki uzay araçları ve astronotların daha iyi korunmasını sağlaması bekleniyor.

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