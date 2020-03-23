NASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çekti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta keşiflerde bulunan, otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot Curiosity, 2012 yılından bu yana kızıl gezegendeki faaliyetlerine devam ediyor.

Araç, Mars'taki bir tepede bulunan Greenheugh Pediment kaya tabakasının üzerine çıkarak şimdiye kadarki en dik tırmanışı gerçekleştirdi ve rekor kırdı. Curiosity, tırmanıştan hemen önce kaya tabakasının alt kısmında selfie çekmeyi de ihmal etmedi.





86 FOTOĞRAF BİRLEŞTİRİLDİ

Yukarıdaki görüntü, araç üzerinde bulunan robotik kol tarafından çekilen 86 görüntünün birleştirilmesinden oluşuyor. Ardından birleştirilen görüntüler renklendiriliyor ve daha sonra 360 derecelik renkli fotoğraflar elde ediliyor.

Araç, şu anda Mars'ta bulunan Gale Krateri'ndeki Mount Sharp Dağı'nda çalışmalarına devam ediyor. Kraterin tabanından 5.5 kilometre yüksekliğe sahip bu dağ, Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro Dağı ile hemen hemen aynı yükseklikte.

Curiosity ise bu dağın etrafında dolaşarak, incelemek üzere çeşitli kaya örnekleri topluyor ve tırmanışlar gerçekleştiriyor.

Aracın şimdiye kadar çektiği görüntülere göz atmak iserseniz, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.