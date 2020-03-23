taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5725
Euro
7.071
Altın
1491.93
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.735
Bitcoin
40107.88

NASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çekti

NASA'nın Mars'a yolladığı uzay aracı Curiosity (Merak), şimdiye kadar gerçekleştirdiği en dik tırmanış öncesinde selfie çekmeyi ihmal etmedi.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta keşiflerde bulunan, otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot Curiosity, 2012 yılından bu yana kızıl gezegendeki faaliyetlerine devam ediyor.

Araç, Mars'taki bir tepede bulunan Greenheugh Pediment kaya tabakasının üzerine çıkarak şimdiye kadarki en dik tırmanışı gerçekleştirdi ve rekor kırdı. Curiosity, tırmanıştan hemen önce kaya tabakasının alt kısmında selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

curiosity

86 FOTOĞRAF BİRLEŞTİRİLDİ

Yukarıdaki görüntü, araç üzerinde bulunan robotik kol tarafından çekilen 86 görüntünün birleştirilmesinden oluşuyor. Ardından birleştirilen görüntüler renklendiriliyor ve daha sonra 360 derecelik renkli fotoğraflar elde ediliyor.

Araç, şu anda Mars'ta bulunan Gale Krateri'ndeki Mount Sharp Dağı'nda çalışmalarına devam ediyor. Kraterin tabanından 5.5 kilometre yüksekliğe sahip bu dağ, Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro Dağı ile hemen hemen aynı yükseklikte.

curiosity

Curiosity ise bu dağın etrafında dolaşarak, incelemek üzere çeşitli kaya örnekleri topluyor ve tırmanışlar gerçekleştiriyor.

Aracın şimdiye kadar çektiği görüntülere göz atmak iserseniz, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

 

 

NASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çekti

NASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çekti

NASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çekti

NASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çektiNASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çekti

NASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çektiNASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çektiNASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çektiNASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çektiNASA'nın Mars aracı, tırmanış rekorundan önce selfie çekti

İlginizi Çekebilir
Çin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdi
Çin merkezli Fly Dragon isimli şirket, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılmak üzere uzaktan ilaçlama yapabilen robot üretti.
OneWeb, 34 internet uydusunu daha uzaya gönderdi
Tıpkı SpaceX gibi uydu interneti projesi üzerinde çalışan OneWeb, 34 internet uydusunu yörüngeye gönderdi.
Tesla, koronavirüs nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı
Tesla, ABD'deki Körfez Bölgesi fabrikasını geçici olarak kapatacağını resmen açıkladı.
Merkür'ün yüksek sıcaklığı, kendi buz tabakasını oluşturuyor
Merkür'deki yüksek sıcaklığa rağmen yüzeyde oluşan buz tabakasının sırrı çözülüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
301
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
65
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
333
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
65
Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi
Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi
43
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
27
İspanya'da koronavirüs hastaları yerlerde yatırıldı
İspanya'da koronavirüs hastaları yerlerde yatırıldı
27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir