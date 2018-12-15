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NASA'nın Mars'a gönderdiği araç uzaktan görüntülendi

Mars'a gönderilen InSight uzay aracının uzaktan çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 10:18..
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NASA'nın InSight uzay aracı, başarılı bir şekilde Mars'a iniş yapmasından sonra kendi çektiği birkaç fotoğrafı Dünya'ya göndermişti. Ancak bu sefer durum bambaşka.

Bilim insanları, başka bir NASA uzay aracı olan Mars Reconnaissance Orbiter'ın üzerindeki güçlü bir kamerayı kullanarak NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight aracının tam yerini tespit etti. Fotoğraflarda uzay aracının inerken kullandığı paraşüt ve ısı kalkanı da görülebiliyor.

InSight MARS ARACI

NASA'nın Mars'a gönderdiği araç uzaktan görüntülendi

  • NASA / JPL-Caltech / Arizona Üniversitesi

 

PARAŞÜT

NASA'nın Mars'a gönderdiği araç uzaktan görüntülendi

  • NASA / JPL-Caltech / Arizona Üniversitesi

 

ISI KALKANI

NASA'nın Mars'a gönderdiği araç uzaktan görüntülendi

  • NASA / JPL-Caltech / Arizona Üniversitesi

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