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NASA’nın Mars'a göndereceği araç, sürüş testini tamamladı

NASA'nın kızıl gezegene göndereceği Mars 2020 isimli araç, 91 cm yükseklikteki engelleri aşmayı başardı.

DHA | 20.12.2019 - 10:02..
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NASA'nın gelecekte planladığı Mars görevlerinin en önemli hedeflerinden biri de kızıl gezegende yaşam kalıntıları bulmak. Bu nedenle bilim insanları, gezegende herhangi bir fosil kalıntısı bulabilmek için çalışmalar yapıyor.

Hem NASA'nın Mars 2020 hem de Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 'nın ExoMars uzay araçları, Mars'ın tarihi hakkında bilgi edinebilmek ve Mars'taki kaya örneklerini toplayabilmek için birçok teknoloji ile donatılacak.

NASA

SÜRÜŞ TESTİNİ TAMAMLADI

NASA, Mars 2020 adını verdiği keşif aracının ilk sürüş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

NASA’dan yapılan açıklamada, tüm sistemlerin çalıştığını gösteren 10 saatlik bir demo ile tamamlanan testte, Mars 2020 isimli aracın özel statik zemin üzerinde yaklaşık 91 cm yükseklikteki engelleri aşmayı başardığı belirtildi.

MARS

GELECEK YIL FIRLATILACAK

Aracın 17 Temmuz 2020’de fırlatılması planlanıyor ve Jezero kraterine 18 Mart 2021’de inmesi bekleniyor. Üzerinde yüksek çözünürlüklü kameralar ve navigasyon sistemi bulunan Mars 2020 aracının, kızıl gezegende yaşam belirtisi arama ve iklim araştırması yapması planlandığı belirtildi.

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NASA’nın Mars'a göndereceği araç, sürüş testini tamamladı

NASA’nın Mars'a göndereceği araç, sürüş testini tamamladı

NASA’nın Mars'a göndereceği araç, sürüş testini tamamladı

NASA’nın Mars'a göndereceği araç, sürüş testini tamamladı

NASA’nın Mars'a göndereceği araç, sürüş testini tamamladı

NASA’nın Mars'a göndereceği araç, sürüş testini tamamladıNASA’nın Mars'a göndereceği araç, sürüş testini tamamladı

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