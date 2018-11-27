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NASA'nın Mars'a inme gururu

InSight uzay aracının, Mars'a iniş yapmasıyla NASA çalışanları büyük sevinç yaşadı.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 10:18..
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NASA'nın Mars'a inme gururu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'ne (NASA) ait "InSight" adlı uzay aracı Mars'a iniş yaptı.

6 AYLIK YOLCULUK

Mars'ta sismik inceleme yapacak ve Kızıl Gezegen'in yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak olan uzay aracı, 6 aylık yolculuktan sonra, 480 milyon kilometreden fazla mesafe katederek güvenli şekilde Mars'a ulaşmayı başardı.

DÜNYA MEDYASININ GÖZÜ BURADAYDI

İnişin gerçekleşmesiyle NASA çalışanları büyük bir sevinç yaşadı. Birbirlerini tebrik ederek sevinç yaşayan NASA çalışanlarının görüntüleri dünya medyasında geniş yer kapladı.

NASA'nın Mars'a inme gururu ViDEO

NASA'nın Mars'a inme gururu

NASA'nın Mars'a inme gururu

NASA'nın Mars'a inme gururu

NASA'nın Mars'a inme gururu

NASA'nın Mars'a inme gururu

NASA'nın Mars'a inme gururu

NASA'nın Mars'a inme gururu

NASA'nın Mars'a inme gururu

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