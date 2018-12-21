NASA'nın sunucuları saldırıya uğradı ve çalışanların bilgileri çalındı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sunucularından birinin ekim ayında saldırıya uğradığını ve sosyal güvenlik numaraları da dahil olmak üzere birçok çalışanın saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

ÇALIŞANLARIN BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

NASA, 18 Aralık'ta yayınlanan bir bildiride, bilgileri çalınan çalışanlarını haberdar ettiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan NASA, saldırılan sunucularda, çalışanların sosyal güvenlik numaralarının ve diğer kişisel bilgilerinin depolandığını söyledi. Olayların ortaya çıkması üzerine, NASA siber güvenlik personelleri, sunucuların ve içindeki verilerin güvenliğini sağlamak için harekete geçti. NASA ve siber güvenlik ortakları, olayı incelemeye devam ediyor.





NASA, incelemenin zaman alacağını ve bu olaydan uzay görevlerinin etkilenmediğini belirtiyor. Saldırıdan etkilenen çalışanlar için kimlik koruma hizmet desteğini artıran NASA, sunucuların nasıl saldırıya uğradığına dair bir açıklama yapmadı.