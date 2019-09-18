NASA'nın uçan gözlemevi SOFIA, bu akşam havalanacak

Şu anda Stuttgart Havaalanı'nda bulunan, NASA'nın Kızılötesi Astronomi Stratosferik Gözlemevi (SOFIA), Avrupa'daki ilk araştırma uçuşunu bu akşam gerçekleştirmeyi planlıyor. Evrendeki ilk molekülü keşfetmeye yardımcı olan SOFIA'nın, bu akşam 20:40'da Stuttgart Havaalanı'ndan ayrılarak, göreve başlaması bekleniyor. Uçan gözlemevi, araştırma süresi boyunca 12 farklı ülkeden geçecek.





NASA ile Alman Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından geliştirilen ortak bir proje olan SOFIA, Stuttgart'dan havalanarak, mümkün olduğu kadar kuzeye doğru uçacak. Kuzeye doğru, atmosferde bulunan su buharının daha az olması, SOFIA'ya daha gelişmiş gözlem koşulları sunacak.

KARA DELİKLER GÖZLEMLENECEK

Uçaktaki araştırmacılar, kara deliklerin etrafındaki alanları araştıracak ve karanlık enerjinin gerçekten de evrenin giderek artan bir oranda genişlemesine neden olup olmadığını anlamaya çalışacak.





SOFIA'NIN AVRUPADA'Kİ İLK YOLCULUĞU

Avrupa'daki ilk gözlem uçuşunu gerçekleştirecek SOFIA, yaklaşık 10 saat sürecek gözlemlerinin ardından yeniden yeryüzüne inecek. Bu gözlemlerin en önemlisi ise halkalarla çevrili iki kara deliğin bulunduğu Markarian 231 galaksisi olacak.

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