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NASA'nın ultrason verilerden oluşturduğu evrenin sesi

NASA'nın yayınladığı 'evrenin sesi' dinleyenler tarafından tuhaf bulundu.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 03:49..
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), evrenin ultrason verilerden oluşturulmuş müziğini yayınladı.

Bilim insanları, Hubble teleskobunun Wide Field Camera 3 kamerasıyla çektiği galaksi kümelerinin fotoğraflarını sese dönüştürdü. Her bir öğeye bir ses verildi. Yıldızlar ve kompakt galaksilere kısa ve net tonlar, sarmal galaksilere de değişen yüksekliğe sahip uzun sesler verildi.

EN SIRA DIŞI MÜZİK TÜRÜ

NASA'nın açıklamasında, "Bu, muhtemelen, şimdiye kadar duyduğunuz en sıra dışı müzik türü" ifadeleri yer aldı.

NASA'nın ultrason verilerden oluşturduğu evrenin sesi VİDEO

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